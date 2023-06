Lo que le ha ocurrido a Jorge Alonso es el temor de muchos ante unas elecciones en julio: le ha tocado mesa electoral. Una circunstancia que no tendría nada de particular de no ser porque este vecino de Torrejón de Ardoz ha sido convocado hasta en cuatro ocasiones en los últimos años: dos veces en 2019 -para las generales y la repetición electoral-, en las autonómicas de 2021 y ahora para el 23J.

Cristina Pardo le entrevista en Más Vale Tarde, donde Jorge relata cómo reaccionó al ver que, una vez más, le llegaba "el sobre de siempre". En esta ocasión ha recurrido, pero no porque se vaya de vacaciones, sino porque su mujer trabaja los fines de semana y tiene dos niños pequeños: "El domingo no sé con quién dejarlos", explica. "Si no, tampoco me hubiera pasado nada", precisa.

Ante esta insólita casualidad, la presentadora cita un dato cálculo el matemático Santi García Cremades: "Es 10 veces más fácil que te toque la Lotería de Navidad que que te llamen cuatro veces para estar en una mesa electoral". Un dato ante el que Jorge reacciona así: "Qué pena que no me haya tocado la Lotería de Navidad en vez de cuatro veces la mesa electoral".

"El Euromillón no toca, pero los sobres siguen llegando. Eso me dicen, que soy una persona con suerte", bromea. Puedes ver la divertida entrevista en el vídeo que ilustra estas líneas.