María Teresa Gómez-Limón es una de las supervivientes del accidente de tren de Santiago de Compostela y también diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Ha hablado para 'Más Vale Tarde' para dar su opinión sobre la tragedia, las posibles responsabilidades de la misma y la gestión posterior.



Gómez-Limón, que se encuentra recuperándose de las heridas, afirma que "el maquinista no es el único responsable" de la tragedia y que "no puede depender la seguridad de cientos de pasajeros de un señor".



Acerca de las responsabilidades de los presidentes de Adif y Renfe, considera que sí las tienen debido a que son los máximos dirigentes de sus empresas y recuerda, al respecto, que "lo más importante es la seguridad de los viajeros". Asimismo, critica su comparecencia en el Congreso de los Diputados y argumenta que ni tan siquiera leyeron bien el papel que llevaban escrito. "Echaron balones fuera", añade.



Además, destaca que "han causado el terror" porque "han aterrorizado a mucha gente y han dejado a familias destruidas".



Sobre la imputación del juez Aláez a los responsables del tramo del accidente, muestra su "confianza" en la Justicia y califica de "asombroso" que digan que no saben "quien es el responsable". Sostiene que si existen informes, "tendrán la firma de alguien".

Gómez-Limón subraya las muestras de apoyo que sus compañeros políticos le han dado desde la Asamblea de Madrid, pero critica que, por parte del Gobierno central no ha habido ningún tipo de reacción hacia las víctimas, "deberían haber mandado un telegrama para acubrir el expediente", agrega.

Acerca de la hipótesis de que hubiera fallos en la seguridad de las vías debido al interés que podría haber existido por inaugurar el trayecto con fines electorales, lo califica de "irresponsabilidad terrible".