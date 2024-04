Luis Calero visita en su sección 'Un viaje para comérselo' la Sierra del Segura, en Albacete, donde se rodaron algunas de las escenas de la película 'Amanece que no es poco', protagonizada por Antonio Resines, y de la que Iñaki López hizo una cómica recreación en laSexta Noche junto al actor. "Y yo me he currado el personaje de Luis Ciges haciendo de Jimmy con su atrezo", comenta el colaborador, que trae como souvenir un gorro como el del personaje al presentador de Más Vale Tarde.

"Pónselo, por favor", le pide Cristina Pardo, que no puede evitar reír al ver el resultado final. "¿Me lo tengo que dejar por algún motivo o por el descojono general?", pregunta Iñaki López en el vídeo principal de la noticia, donde puedes ver este cómico momento con el que no podrás evitar reír.