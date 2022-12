La renovación del Tribunal Constitucional (TC) será clave en la toma de decisiones de temas muy polémicos que afectan al conjunto de los españoles. Entre otros, la privatización de la sanidad, la reforma laboral, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, o la ley del aborto serán temas en los que el tribunal tendrá la última palabra.

Privatización de la sanidad

La privatización de la sanidad madrileña está bajo la lupa del Constitucional desde marzo. El partido socialista presentó un recurso contra el plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que pretende ceder a diversas empresas la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud.



Plan soberanista catalán

Desde el Gobierno central, el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la apuesta independentista del ejecutivo de Artur Mas, consiguiendo, al menos de momento, frenar al Gobierno catalán.



Recurso en educación y sanidad

Son tres las Comunidades Autónomas las que han interpuesto recursos contra los Recortes del Gobierno de Rajoy: Canarias, Cataluña y el País Vasco, consiguieron el 22 de febrero, hacer que el TC revise las medidas de ajuste en educación y sanidad.



La Reforma Laboral

Según el PSOE e IU, la Reforma Laboral viola cinco artículos de la Constitución, por eso, presentaron un recurso de inconstitucionalidad el 5 de octubre de 2012, justo un mes después, el tribunal lo admitía a trámite.



Los toros en Cataluña

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña logró movilizar al sector taurino de la comunidad. El PP presentó en octubre del año 2010 un recurso por considerar que las Comunidades Autónomas no pueden prohibir este tipo de festejos.



El euro por receta

La medida, tomada por los gobiernos catalán y madrileño fue admitida a trámite por el constitucional, que aunque no se ha pronunciado de fondo, ya lo ha paralizado cautelarmente en ambas comunidades.



El aborto

En el año 2010, el PP, aún en la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que permite abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación. Aún con ese recurso sobre la mesa del constitucional, el PP ha anunciado que modificará esa ley, provocando manifestaciones a favor y en contra.



Algunos de estos temas podrían tardar hasta trece años en solucionarse. Con estos cuatro nombramientos la inclinación de la balanza del TC cambia de eje, y pasa a tener cinco magistrados progresistas, y siete conservadores. Justo al revés de como era hasta ahora. Además, el nuevo presidente será también de signo conservador, algo que no ocurría desde el año 2004.



Diez hombres y dos mujeres, que tendrán en sus manos el futuro de temas decisivos para nuestro país.