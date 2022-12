El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha subrayado que el presidente del Senado, Pío García Escudero, no cometió "ninguna irregularidad" al no declarar el préstamo que le hizo el partido para reformar su casa.



Floriano ha aludido así a la información según la cual García Escudero afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no declaró a Hacienda dicho préstamo porque no sabía que tenía que hacerlo.



Al respecto, Carlos Cruzado, portavoz de los técnicos de Hacienda, ha explicado que no declarar el dinero, "evidentemente constituye una infracción". Además, ha detallado que, a pesar de que no supone una defraudación, la infracción se contempla en la ley tributaria y está penalizada con sanción.