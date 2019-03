Lluís Orriols, politólogo: "La mayoría absoluta de escaños es una trampa del sistema electoral"

ASEGURA QUE NO HAY GOBIERNO POSIBLE SIN FUERZAS SOBERANISTAS

Para el politólogo Lluís Orriols, la CUP está en una situación complicada porque ya no puede abstenerse y debe mojarse, aunque no tiene suficiente poder como para elegir quién será el presidente. El profesor asegura que es mentira que los independentistas hayan conseguido mayoría de votos, porque "en un sistema electoral como el holandés no habrían conseguido ni la mayoría absoluta en escaños". Por último, asegura que es imposible un gobierno que no sea de corte independentista.