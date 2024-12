Tania Sánchez, tras las palabras de Mayor Oreja: "El cuerpo de las mujeres es de las mujeres, no de la religión o los poderosos"

La colaboradora también se muestra muy crítica con las afirmaciones del político sobre el creacionismo. "No hay que hablar de la creencia en la teoría de la evolución y la creencia en el creacionismo, no están al mismo nivel", argumenta.

Tras el polémico discurso de Jaime Mayor Oreja sobre el creacionismo o el aborto en el Senado, Tanía Sánchez expone que hay dos cosas "peligrosas" entorno a las declaraciones del político. "La primera es lo que tiene que ver con las creencias", expone.

"No hay que hablar de la creencia en la teoría de la evolución y la creencia en el creacionismo, no están al mismo nivel", argumenta. La colaboradora afirma que "hay una teoría científicamente comprobada y luego hay personas que, al margen de esa teoría, tienen fe en que existe un señor todopoderoso". Para Sánchez, eso es muy respetable "pero no es ciencia".

Sánchez también considera muy preocupante que no entiendan que "el cuerpo de las mujeres es de las mujeres y no es de la religión, los poderosos o de Mayor Oreja". "Esto no tiene que ver con una moda, tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo", concluye.