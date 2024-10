La exdiputada de la Asamblea de Madrid y educadora social, Tania Sánchez, se ha mostrado sorprendida después de escuchar los últimos audios filtrados del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. "Me sorprende la imprudencia de alguien que tiene unas responsabilidades al hablar en estos términos, me sorprende por qué ahora se publica todo esto si solo responde a la avaricia de un niño que quiere más dinero y me sorprende, creo, el bajo perfil de un rey que le preocupa un movimiento de ese estilo", ha comentado.

En los audios se escuchaba al rey emérito asegurar que "hay ya grupos intelectuales, periodista, sectores... contrarios a Felipe (González) dentro del PSOE, liderados por Guerra y un grupo de IU importante de intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la república". A lo que la vedette le contestaba: "Sí y acabar con la monarquía". "Sí. Entonces, con tal de acabar con Felipe (González), pues no les importaría arrasar con lo que fuera", añadía Juan Carlos.