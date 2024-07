La patronal de las pymes se unía a las críticas de la CEOE contra el Gobierno por la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, a Iñaki López le "llama la atención" que los empresarios adviertan sobre la productividad: "Haciendo cuentas, la reducción laboral se queda al día en 10 minutos", afirma el presentador.

Afra Blanco, por su parte, explica en el vídeo sobre estas líneas que "en 1919, cuando se alcanzaron las 8 horas de jornada también hablaron de productividad; en 1931, cuando Largo Caballero nos dio las vacaciones pagadas, también hablaron de productividad; en 1983, cuando Felipe González, con Almunia, rebajaron la jornada laboral a las 40 horas también hablaron de productividad y con cada una de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional".

Sobre las reuniones para la reducción de la jornada laboral, apunta que "mayoritariamente han sido bipartitas, organizaciones sindicales y patronales. El Gobierno no ha estado en gran número de ellas". Por ello, señala que "si mañana los empresarios no se sienten representados, será porque las patronales no han llevado propuestas a la mesa": "Que sigan sin representar los intereses de las empresas y sin plantear medidas para los diferentes sectores de actividad y esas reducciones de jornadas que sí o sí se van a dar", sentencia.