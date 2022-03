Olena ha conseguido salir de Ucrania después de 19 días de periplo. Lo ha hecho junto a sus hijos, de 11 y cinco años, a los que no dudó en intentar poner a salvo desde el estallido del conflicto. Ese día, cuando se inició la invasión rusa de su país, contactó con Más Vale Tarde y contó lo que allí se estaba viviendo. El miedo y la tensión se apoderaron de la entrevista cuando en Kiev se empezó a escuchar muy fuerte un avión.

Desde entonces, Olena no dejó de grabarse y contar cada día qué estaba ocurriendo en su país, que situaciones estaban viviendo ella y sus hijos en el recorrido hasta la frontera con Polonia, por donde lograron huir. Ya en España, en el plató del mismo programa, la mujer ha explicado los vídeos que grabó fueron como un testamento: "Odio ver mi imagen en vídeos, y todos los vídeos que yo he hecho los hacía por mis hijos. Si no sobrevivimos, por lo menos sabía que iba a quedar algo de nosotros, para que el mundo sepa lo que hemos vivido", ha contado.