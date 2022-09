Carlos III ya atraviesa su primera crisis de imagen desde que se alzó al trono. Tras mostrar en varias ocasiones su carácter por cuestiones banales como pequeños fallos de protocolo, el rey británico ha despedido a un centenar de empleados de su residencia cuando era príncipe y, además, se lo ha comunicado por carta.

El periodista británico Simon Hunter ha asegurado que "no tiene excusas", si bien ha destacado que es "un señor mayor con sus manías y tiene que tener un estrés increíble". En este sentido, ha reconocido que está de luto por su madre y que además lleva días viajando.

No obstante, esta actitud podría volverse en su contra: "La reacción en general a las protestas contra la familia real es que ahora no es el momento. La prensa británica va a estar muy suave con Carlos ahora porque no ha habido ni un funeral, pero si estos episodios se repiten podría llegar el momento el año que viene de que la prensa se vuelva en su contra", ha explicado. Así, ha asegurado que, llegado el momento, "todo el mundo estaría pensando que es el momento de hacer lo que todos creíamos que iba a pasar: que la corona pase directamente a Guillermo y que se aparte Carlos III".