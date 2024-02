La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, explica a Iñaki López que los vibradores son un añadido, "no solamente para una persona". La sexóloga y psicóloga Lorena Berdún explica que no solo hay vibradores para hombres, tras sus virales declaraciones sobre los vibradores en las que aseguró que a él no "le va a sustituir una roomba del amor".

"El vibrador es un complemento, Iñaki, pero no te va a sustituir jamás", le argumenta la sexóloga en una entrevista en Más Vale Tarde. "Es un juguete gracioso que puede dar vidilla, pero no te va a sustituir nunca jamás, Iñaki", añade Berdún, e Iñaki contesta: "Eso lo tengo clarísimo".