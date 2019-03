Rob Ford, el alcalde más políticamente incorrecto del mundo

Sale corriendo y se lleva a una concejala por delante, es Rob Ford el alcalde de Toronto, Canadá. Está enfadado con el resto de concejales que votan si reducirle sus poderes y pasarselos al vicealcalde debido a su comportamiento, porque desde que llegó al consistorio en 2010 la polémica siempre le ha acompañado.

La última ha sido un vídeo que la policía del país aseguraba tener, del alcalde fumando crack junto a otros dos narcotraficantes.

Ford lo negó, hasta reconocerlo hace sólo unos días "sí, he fumado crack, pero ¿soy adicto? No. Lo he probado, probablemente una de esas veces que iba muy borracho hace un año”. Como otra vez en la que se ve al alcalde totalmente ebrio, diciendo cosas sin sentido, en medio de insultos y gestos de violencia.

Pero no es la primera vez que le vemos en estas condiciones. Hace unos meses tuvo que ser expulsado de un partido de hockey por estar borracho y tener una actitud agresiva.

Este peculiar alcalde que se ve como uno más de la clase media- baja. No tiene chofer y ha sido multado varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol.

Responde él mismo a las llamadas de los ciudadanos, entrena un equipo de futbol infantil y tiene su propio muñeco: el "Bobbies Robbies".

Rob Ford, que consiguió la alcaldía con la mayor ventaja conseguida jamás en Toronto, ha sido acusado también de orinar en la calle y de contratar los servicios de una prostituta mientras esnifaba cocaína.

Ahora con sus poderes mermados y después de haber bajado casi 10 puntos su nivel de popularidad el alcalde de Toronto se disculpa: “He cometido errores en el pasado y sólo puedo pedir disculpas” a pesa de sus palabras, Rob Ford, seguirá siendo el alcalde menos políticamente correcto del mundo.