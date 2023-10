Jesús Núnez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha valorado la respuesta de Israel a las declaraciones de Guterres, secretario general de la ONU, por hablar de "asfixiante ocupación" de Israel en Gaza. Israel pide su dimisión por ello.

En Más Vale Tarde, el experto tacha la situación de "desfachatez absoluta". "No es una obviedad que la guerra no empezó el pasado 7 de octubre, sino que ha habido más con innumerables violaciones del derecho internacional por parte de Hamás y la Yihad Islámica, pero también por parte de Israel, y un estado no puede compararse con una organización terrorista", ha sostenido el experto.

"Habla el embajador israelí de dar lecciones a la ONU, a lo mejor habría que darle lecciones a Israel porque no se enteraron de lo que supone ser una potencia ocupante". "La potencia ocupante es responsable del bienestar y la seguridad de la potencia ocupada, cosa de la que Israel no se ocupa. La potencia ocupante no puede llevar a cabo medidas como transferir población ocupada de un lugar a otro o crear asentamientos, en función de que son decisiones que prejuzgan la solución del conflicto", ha relatado Núñez Villaverde.

Además, cree que Israel "no debió ir a clase el día que explicaron el derecho internacional humanitario", porque hay crímenes de guerra que Israel viene cometiendo de manera sistemática dese hace muchos años.

"Si lleva existiendo 76 años como estado y ha sido mimado como bebé y es un niño caprichoso, no puedes esperar que se convierta en un ser racional que se ajuste a determinados límites", ha zanjado el experto en conflictos.