Más Vale Tarde 'take away' recoge algunas de los mejores momentos de Pablo Ojeda, como cuando hizo esta deliciosas brochetas sanísimas y fresquitas para el verano. Para empezar, hace un guiño al pincho de melón con jamón, del que Cristina Pardo asegura "no ser nada partidaria". "El jamón no me gusta y el melón me parece la fruta más aburrida de todas", comenta la presentadora.

Sin embargo, el nutricionista se propone un reto: mejorarla con saborazo. "A mí el melón me agrada bastante", le dice a Cristina Pardo, a quien le da a probar un nuevo invento: brochetas de salmón con melón pintado con soja. ¿Aprobará la presentadora la receta de Pablo Ojeda? Dale al play para descubrirlo.