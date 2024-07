En su sección de hoy, Pablo Ojeda propone una serie de alternativas sanas y sabrosas que podemos comer en enrollado. Desde los clásicos tacos de pollo hasta otras recetas 'healthy' como las hojas de endivias y cogollos de lechuga con salmón, aguacate, queso de cabra y huevo duro.

"Es verdad que la endivia con lo poco que sabe tiene que ser sanísima", comenta irónico Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, a lo que el nutricionista responde desvelando algo que "la gente en sus casas no sabe": "Esto no está preparado y yo no sé por dónde vas a salir nunca".