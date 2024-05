Mientras continúa el revuelo alrededor de las monjas clarisas que han rechazado a la Iglesia católica, la mano derecha del obispo excomulgado, portavoz de las religiosas y excoctelero, el padre José aparecía ante los medios con un curioso atuendo eclesiástico para 'calmar las aguas' y asegurar que Pablo de Rojas no saldrá ante las cámaras "porque no quiere verse en lo que me estoy viendo yo".

Sobre el tiempo que seguirá compareciendo ante los medios, se quitaba el sombrero para asegurar que "todavía tengo algo de pelo, no soy Rappel ni tengo la sotana de colores". "Este seguidor del falso obispo se está gustando demasiado", reacciona Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Iñaki López añade que "no te pones ese outfit si no te vas a gustar".