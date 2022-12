Polémica y dimisión, la de Rachel Dolezal, dirigente de una asociación estadounidense de lucha por los derechos de los afroamericanos. Actualmente parece una afroamericana, pero de joven era blanca caucásica. Ella asegura que, fuera como fuera, se siente negra.



Momento tenso en el que vivieron Rachel Dolezal y un periodista de una televisión cuando se acercó a ella con una foto de su padre. "¿Es este tu padre? ¿Realmente es afroamericano? ¿Eres afroamericana?", le preguntó. A continuación, ella respondió que sí, se dio la vuelta y se fue.



Hasta hace nada, Dolezal era dirigente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Ahora, prefiere no mezclar los asuntos familiares para no perjudicar a la organización, así lo ha publicado en su Facebook.



Puesta en evidencia su transformación física, la pregunta es ¿por qué? Dolezal se sentía una mujer negra, creció con hermanos adoptados afroamericanos y muy pronto se empezó a interesar y a pelear por la igualdad de los derechos civiles entre negros y blancos.



¿Puede una mujer blanca presidir una asociación que busca esa igualdad? Después de la sorpresa y la primera impresión, ahora todo el mundo se lo pregunta y hay respuestas para todos los gustos. Whoopi Goldberg ha dicho que sí, que si ella se siente negra, es fantástico.



De todas formas, sus padres no piensan lo mismo. "Se ha contado a sí misma y a los demás esta identidad errónea y ahora se debe creer eso más que la verdad", afirma su madre. Rachel Dolezal no ha dado más detalles, pero ha dejado entrever problemas familiares para justificar esta opinión de sus padres.



Desde la asociación, aunque hasta ahora decían que la identidad racial no es un criterio a favor o en contra para acceder a un puesto directivo, han aceptado la dimisión de Rachel.