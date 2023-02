Tras la marcha de Mamen Mendizábal de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo se han convertido en las caras conocidas de laSexta durante las tardes. Ambos presentadores forma la pareja perfecta para un programa que tiene todo, desde actualidad política a social o de sucesos. Pero la presentadora de Pamplona lleva varios días sola en el plató, ¿por qué no está Iñaki López en MVT? El propio presentador ha sido el encargado de explicarlo a través de sus redes sociales, donde ha colgado un tuit junto a una bonita fotografía en la que aparece con su pareja, la periodista de El Intermedio Andrea Ropero, y el hijo de ambos.

"En esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", ha escrito el vasco, quien ha recibido muchos mensajes de apoyo tanto de seguidores como de compañeros de profesión. Es el caso de Jordi Évole, quien, con su particular humor en el vídeo que hay sobre estas líneas, se ha acordado de Iñaki López durante su entrevista con Cristina Pardo en Más Vale Tarde. Puedes ver el tuit de Iñaki López al final de esta noticia.