El juez Ruz tiene claro qué busca en la sede del Partido Popular. Necesita saber si había o no contabilidad 'B' en Génova. Necesita saber cómo pago el PP las obras de su sede. Necesita saber si el hecho de que los papeles de Bárcenas coincidan con los papeles del arquitecto que hizo la reforma, es una casualidad o si por el contrario, prueba que todo lo demás también podría coincidir.

Tras las declaraciones de Cristobal Páez , ex gerente del PP y Gonzalo Urquijo, arquitecto de la obra, Ruz no quiere dejar ninguna pregunta sin hacer. En el auto al que ha tenido acceso MVT, fechado este mismo jueves, Ruz también se pregunta si hubo contraprestaciones a cambio de donaciones al partido.

"La presunta percepción de dádivas o remuneraciones procedentes de los beneficiados por las diferentes adjudicaciones objeto de investigación", explica el magistrado. Y es que, de demostrarse todo esto, no sería Bárcenas el único que tendría que sentarse en el banquillo.

"Revelarían indiciariamente una actuación coordinada en relación a la generación de documentos para la certificación y facturación de determinadas reformas en su sede principal, al objeto supuestamente de dar cobertura a una facturación oficial ficticia", añade.

El PP , por su parte, dice que de la contabilidad A entiende, pero de la B ni un poco. Y aunque desde Génova han dicho que ayudarán, Ruz se ha cansado de esperar. No quiere ver cómo los discos durso se borran de nuevo. No quiere ver agendas que desaparecen. No quiere esperar a quedarse sin ninguna prueba.