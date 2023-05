Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, conocido como el barón Thyssen, heredó de su padre una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo. Antes de su muerte, su empeño pasaba por fijarla en algún museo. Fue su mujer, Carmen Cerveza, quien terminó de convencerle para que el destino elegido fuera la capital de España.

Con el paso de los años, la baronesa Thyssen conformó otra importante colección privada que también se quedó en España, aunque fue tentada -según ha revelado- por el propio presidente ruso, Vladímir Putin. "Putin me ofrecía muchos millones por llevarse -la colección-, y además, me ofrecía un museo. Me ofrecía también el título de Princesa de San Petersburgo", ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia.

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha invitado a la baronesa a visitar el plató del programa. "Nosotros la hacemos emperatriz de Lavapiés", ha ironizado.