Nuestra compañera Laura Llamas se ha encontrado con Salome Pradas, la cual le ha preguntado sobre la gestión de la DANA por parte de de la Generalitat Valenciana. Todo esto viene tras las declaraciones de la consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien tiene las competencias en materia de Emergencias, donde reconoce que fue un técnico el que les informó, la tarde del 29 de octubre, de la existencia del sistema de aviso a la población Es-Alert.

LaSexta ha intentado sacarle una respuesta a sus mentiras; sin embargo, el silencio de Llamas y la promesa de que están trabajando en la catástrofe es lo único que ha declarado la consellera. "¿Mantiene que no sabía el sistema de alertas?", le pregunta Llamas a lo que responde Pradas que no va a declarar.

"Usted dijo que era un sistema que no estaba implantado en la Comunitat Valenciana y si que estaba implantado desde enero de 2023", le recuerda la compañera de laSexta mientras que la consellera mantiene el silencio. Acto seguido, la respuesta final de Pradas es la siguiente: "Gracias, ya he dicho que no voy a hacer declaraciones. Estamos trabajando, que es el momento de trabajar".