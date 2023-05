Roberto García, portavoz de CCOO de los Mossos d'Esquadra, ha señalado en Más Vale Tarde que llevan "desde la semana pasada" con concentraciones para evitar los enfrentamientos entre los vecinos y los okupas de las casas el Kubo y la Ruïna en Plaza Bonanova (Barcelona). Esta semana, cuando la empresa Desokupa ha anunciado que iba a desalojar fue cuando "se ha caldeado más el ambiente" y se ha tenido que recurrir a más presencia policial.

Sobre la delincuencia, García ha asegurado que "el movimiento okupa que tenemos aquí en Bonanova no está relacionado o no ha estado nunca relacionado con el aumento de delitos". "Está más relacionado con el aumento de la inseguridad, de la salubridad y de la convivencia", ya que es gente que "realiza fiestas a cualquier noche del año hasta altas horas de la madrugada". "No tienen estupor y les da igual lo que digan los vecinos. Es por eso que ha provocado que los vecinos hayan perdido la paciencia", ha asegurado el agente.

Sin embargo, desalojar estas dos casas va a ser complicado: "Pensamos que este desalojo va a ser igual de difícil que el de 2014. Por eso mismo, cuando vimos que se estaban preparando, decidimos echar para atrás el desalojo para prepararnos mejor". "El marco legal que tenemos en España propicia este tipo de okupaciones", ha concluido García, señalando que es probable que ocupen otras cosas cuando sean desalojados.