¿Quién vive a tu lado? Más de la mitad de los españoles no saben cómo se llaman sus vecinos

Más de la mitad de los españoles no conoce a sus vecinos. Ni siquiera, sabemos cómo se llama la persona que vive al otro lado de nuestra pared, casi puerta con puerta. Así, es normal que nos preguntemos aquello de ¿quién vive ahí?

Hemos perdido en sociabilización, pero también en confianza, hasta tal punto que en vez de usar la palabra vecinos, podríamos optar por llamarles desconocidos. Para comprobarlo, laSexta ha acudido a varias comunidades de vecinos para preguntar por este asunto.

Rosa es una de estas propietarias que casi siempre ha vivido en el mismo barrio y en la misma casa. Adora a sus vecinos, de hecho no duda en afirmar con contundencia: "Me llevo bien con todos, con toda la gente", porque lo son todo para ella. Según nos cuenta, no abandonaría su barrio, en Barcelona, por nada en el mundo. "Aquí llevo 53 años", recuerda.

Tanto ama a su vecindario que hasta se ocupa de organizar botifarrada en la que estén todos juntos y así, poder conocerse mejor y estrechar lazos. "Hacemos mucha piña" y "las fiestas del barrio sirven para hacer comunidad y hablar".

Pero conozcamos a otras vecinas de toda la vida. Porque para Yolanda su vida sin Pepa no sería la misma. Llevan décadas compartiendo escalera y cada día se preguntan como están o, incluso, quedan para ir juntas de compras. Dos vecinas que comparten planta en un edificio, pero también planes y una amistad. "Tengo mucha confianza con ella, incluso se ha quedado con mi hijo a veces", reconoce.

Hasta se ayudan cuando tienen alguna emergencia o un problema que, a priori, puede parecer sencillo como cambiar una bombilla. Porque los problemas llegan y cuando, por ejemplo, te dejas las llaves dentro de casa, se valora que un vecino te eche una mano. "Si no, te vienes a mi casa a comer". Porque a los vecinos podemos llegar a verlos más que a nuestra propia familia.

Pero no todas las comunidades son así. En otras, la gente realmente no conoce a quien vive a su lado. Vamos hasta otro edificio que solo tiene 16 viviendas y, pese a ello, la relación de sus residentes no es tan idílica como en el caso anterior. "Aunque el trato es siempre cordial, la verdad", reconoce uno de los vecinos, cada vez es más habitual que si hay una relación, esta sea escasa.

Y es que, según un estudio reciente, casi 5 de cada 10 personas nunca han hablado más de dos minutos seguidos con sus compañeros de rellano. "No tengo ni idea de los vecinos que viven en mi edificio. A algunos los conocemos de vista", reconoce otra propietaria.

Porque las prisas del día a día hace que nos reconozcamos cuando nos cruzamos en la escalera. "En las ciudades más difícil conocer a todos los vecinos", usan algunos como escusa. Porque en las urbanizaciones las cosas no cambian, incluso empeora. "Somos 72 vecinos, conozco al que tengo enfrente" y ya.

Y hay hasta quien reconoce que cierra rápido la puerta del ascensor para no tener que compartir espacio, se quejan de roces de convivencia o de los ruidos que hacen los niños al jugar con el balón, hay que recordar que durante el confinamiento, una de las cosas que nos ayudó era conocer a nuestros vecinos desde el balcón o la ventana. De ahí, surgieron reuniones en el parque, en la piscina comunitaria, incluso nos hicimos amigos de esa persona que nos saca de un aprieto cuando nos falta algo en la cocina. Lo típico de "vecina, ¿tienes un poco de sal?".

En un mundo cada vez más aislado, en el que nos puede dar hasta vergüenza llamar a una puerta cercana, estamos a tan solo unos pasos de crear un nuevo vínculo con nuestro vecino.