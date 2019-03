La Policía Nacional alcanza el millón y medio de seguidores en Twitter

GRACIAS A SU ESTILO CERCANO Y DESENFADADO

El Twitter de la Policía Nacional es el más seguido de todas las fuerzas de seguridad del mundo, por tuits como este: "Si has visto a algún camello (y no los d la cabalgata), cuéntanoslo a antidroga@policia.es. No por competencia desleal, sino por lucro infame". Este estilo desenfadado, y muy alejado de la parsimonia, hace que acabe de llegar al millón y medio de seguidores.