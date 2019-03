Pilar Gómez, abogada de Matas: "Es muy raro un ingreso en prisión de nueve meses por un delito que no es grave"

TODAVÍA NO HA CONTACTADO CON EL EXPRESIDENTE BALEAR DESDE LA CÁRCEL

'Más Vale Tarde' ha hablado con Pilar Gómez, abogada de Jaume Matas. Durante la entrevista, la jurista ha confesado no saber aún en qué situación se encuentra el expresidente balear desde su ingreso en prisión, puesto que todavía no ha contactado con él. Gómez considera que entiende como extraño una condena de nueve meses de prisión cuando, según dice, el delito no es grave. También ha querido señalar que el ingreso en prisión de Matas sin haber agotado los días que le quedaban de plazo es "una reacción muy humana y muy normal".