¿Volvería Juan Carlos I a España por vacaciones este verano? ¿Regresaría para residir en nuestro país? Las incógnitas que dejó su visita a finales del mes de mayo, la primera desde que el emérito se marchase a Abu Dabi, fueron muchas, pero también la certeza de que su viaje no gustó ni al Gobierno ni a su propio hijo, Felipe VI, por el daño que hacía a la imagen de la monarquía.

En Más Vale Tarde la periodista Silvia Taulés, de 'Vanitatis', ha hablado de cuándo se producirá el regreso del rey emérito a España. "Por el momento no vuelve de ninguna manera", ha zanjado la periodista, que explica que según las personas más cercanas al monarca él querría regresar en otoño aunque "no lo tiene nada claro". "Su única visita fue muy negativa para la imagen de la corona, el rey Felipe VI estaba muy molesto y él no volvió muy contento. En Mallorca no lo veremos, seguro", ha añadido la experta.