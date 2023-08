Este miércoles se ha desvelado que Luis Rubiales usó el presupuesto del organismo y un despacho externo controlar los medios de comunicación. En este sentido Rafa Hernández, periodista de Onda Cero explica en Más Vale Tarde su propia experiencia al ser receptor de una de esas querellas.

Según detalla Hernández "de repente apareció una querella del señor Rubiales a Atresmedia" y explica que tal y como detalla el reportaje de El Confidencial las querellas puestas por el ex futbolista siempre se llevan por el bufete que cuenta con el director legal Tomás González Cueto y esta "ha crecido en facturación un 197% facturando 2 millones de euros". "Todas las querellas que se conocen en su totalidad no solo con periodistas sino con federaciones Ligas etc. incluidas las de la mutualidad las lleva este señor" añade el periodista.

Según Hernández, "Luis Rubiales siempre aparece en escena para decir que le ponen muchas querellas pero se le olvida que el pone muchas querellas también contra gente que tiene muchas menos opciones de defenderse". Además, explica que "Las hemos sufrido algunos periodistas que hemos sido crítico con su gestión pero al final el tiempo pone las cosas en su lugar".

"Sus querellas son para taparnos la boca" exclama el periodista. Además, le acusa de amordazar aquellos que criticaban su gestión. Concretamente, en su caso detalla que "fue un intento de amordazamiento que en ningún momento tuvo éxito que nos llevó a muchas llamadas y amenazas". "Me llegaron a decir que estaba grabado en vídeo y con mis fuentes les anime a que sacaran ese vídeo que aún no ha salido a la luz".

Hernández también dice en referencia a las acusaciones del expresidente de la RFEF "su único deseo era amordazarte y crearte problemas en tu vida profesional y personal y de esa manera cedieras a esa presión y dejaras parar con tus informaciones que no dejan de ser informaciones, no contra Luis Rubiales, sino contra el Presidente de la Real Federación de Fútbol por su gestión, no por otra cosa".

"Es una práctica habitual en otras federaciones" detalla y califica las prácticas de un "sistema feudal dictatorial, clandestino que utiliza para terminar con la gente que es crítica e intenta levantar las alfombras".