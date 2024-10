El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha explicado que la historia de Israel "desde su nacimiento hasta nuestros días" se fundamenta en guerras por no ser "aceptado por sus países vecinos". En su opinión, Israel solo se "entiende como un país que se defiende", sin embargo, "no siempre consigue sus objetivos, no siempre consigue seguridad al utilizar la guerra como herramienta".

Por otra parte, el profesor ha destacado que ha habido un cambio "por completo" en la dinámica del conflicto."La historia de Israel es la de los países árabes contra Israel. Pero ahora mismo, y parte de la complejidad de lo que estamos viendo, es que los países árabes se alinean con Israel y consideran a Irán su gran enemigo", ha añadido.