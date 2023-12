El padre de un niño de 3 años que habría sido víctima de un presunto caso de maltrato en una guardería de Baleares habla en Más Vale Tarde sobre el caso de su hijo, reconociendo que no daba crédito cuando se enteró de lo sucedido al escuchar un audio de una profesora del centro que reconocía que le había tirado un plato de macarrones en la cabeza.

"Creemos que hay algo detrás, algún órgano o Ayuntamiento que no quiere que se haga esto visible. Estamos con la lucha y vamos a continuar con esto, que no le pase a ningún niño más", cuenta este padre, que todavía se sobrecoge el escuchar el audio de la profesora. Al llegar al centro a recoger a su hijo, cuenta que encontró a la profesora en "estado de nerviosismo" y asegurando que "lo volvería a hacer mil veces más".

"Tenemos una ley animal que dice que un dueño maltrata a cualquier animal, el dueño es castigado con pena de cárcel, con un protocolo impresionante. Aquí no ha habido nada de nada, puerta cerrada, se archiva el caso, ayuntamiento nada... Me cuesta entender esto, me encantaría que se hubiese aplicado la ley animal a mi hijo, con una ejecución más seria", confiesa el padre.

Además, cuenta que en este centro habría ocurrido un caso similar con un niño con discapacidad, que se echaba a llorar cuando pasaba por delante de la puerta del centro: "Se ve que lo ha pasado muy mal".