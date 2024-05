El nutricionista Pablo Ojeda aconseja meter fruta en las brochetas, como kiwis o fresas, con carnes o pescados. "La fresa funciona con todo. No mires el producto tanto como el sabor. Tienes que jugar. Las recetas que fracasan es porque son muy sencillas, esto es una forma de darle vidilla", explica al presentador Iñaki López.

Ojeda desvela la receta de su brocheta de salmón con melón y soja. Lo primero que hace es el salmón y el rape en la plancha. En este sentido, recomienda que el pescado tenga un tamaño parecido para que estén el mismo tiempo de cocción.

"El melón me agrada bastante", confiesa. Así, el nutricionista señala que el salmón se puede dejar un poco crudo, si se prefiere así. Por último, añade unas pinceladas de soja. "Esto tiene que estar buenísimo", señala Cristina Pardo. "Me he emocionado", añade López.