Pablo Ojeda desvela el incidente que tuvo con una espina de un salmón: "Me daba miedo hasta tragar"

Pablo Ojeda ha desvelado en Más Vale Tarde un incidente que ha tenido este verano con una espina que se le quedó clavada en la garganta. Gracias a las preguntas de Cristina Pardo, el nutricionista ha desvelado la anécdota por la que acabó en urgencias.

"Terminé en urgencias Cristina. Estaba comiendo una rodaja de salmón normal y se me quedó una espina. Empiezo a tragar saliva y me la noto. Fui al espejo y me vi la espina clavada entre la garganta y la campanilla. Me daba miedo hasta tragar", comenta Ojeda.

Acudió al hospital y allí se la pudieron quitar: "Me metieron un palo en la garganta y me la quitaron".