El presentador Iñaki López ha pedido al nutricionista Pablo Ojeda que explique en Más Vale Tarde "cuáles son las bondades nutricionales del kebab" y el experto le ha respondido que "no está tan mal".

Según ha detallado Ojeda, por "norma general" el kebab suele estar relleno de "cordero" y "la carne de cordero es una carne muy buena, con muchas propiedades". El experto ha sostenido que tiene proteínas y "no tiene exceso de grasa".

"Si le metes una buena salsa de yogur, un pan y una buena verdura, no está tan mal como alimento esporádico", ha asegurado el nutricionista. Eso sí ha advertido que no es lo mismo esporádico que casual: "No convertimos lo excepcional en lo ordinario".