A toda velocidad los GEOS no quieren que se les escape un velero cargado de droga. Lo mismo le sudecede a unos agentes de la Guardia Civil que practican un abordaje en alta mar. El barco va cargado con 800 kilos de cocaína procedente de Sudamérica. Son operaciones arriesgadas que podrían terminar con la puesta en libertad de los narcos. Porque La nueva ley de justicia universal no permite detener a nadie que no sea español, que no esté en aguas españolas o que no haya cometido algún delito en nuestro país.

"Cualquier abogado de un detenido en un barco en alta mar donde se hubiera incautado una gran cantidad de droga, podría ser excarcelado siempre y cuando alegara que la justicia española ha actuado fuera de su jurisdicción", explica el experto en Derecho Internacional Pedro Muñoz.

Es lo que podrían pedir los abogados de 8 narcotraficantes egipcios que ahora están detenidos en España. Navagaban en un barco cargado con 13 toneladas de hachís por aguas internacionales, a 60 millas de Cabo de Gata. La Agencia Tributaria en colaboración con la Policía francesa logró detenerlos pero con la nueva ley ahora podrían quedar en libertad.

Una normativa comprometida que también limitaría las investigaciones judiciales a la hora de hacer seguimientos a los narcos fuera de España. Para algunos juristas la ley plantea muchos interrogantes pero su aprobación es inminente, en los próximos días podría aprobarse en el Congreso de los Diputados .