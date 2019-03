Sigue la discusión política sobre el derecho de manifestación tras la propuesta de Botella

Según la RAE 'entorno' significa ambiente, lo que rodea, el entorno del centro histórico de Madrid es la causa de la polémica. La Cibeles es un bien, un patrimonio de Madrid, algo concreto, Ana Botella quiere proteger los entornos no los bienes históricos de las manifestaciones. Es una concreción que la alcaldesa considera importante, porque Abogacía del Estado habría emitido un informe que echaba por tierra las intenciones de la regidora de Madrid de limitar las concentraciones. "Una serie de espacios que a juicio del ayuntamiento de Madrid deberían ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones" dice Botella.

Ana Botella ha propuesto a Delegación del Gobierno en Madrid que los espacios sean considerados bien de interés cultural, y que esta protección les asegurará prohibir las manifestaciones. Un supuesto informe de la Abogacía del Estado le responde que esa declaración sería inútil. La Abogacía recurre a la Constitución, el derecho a la reunión está reconocido en la Carta Magna y su prohibición sólo se podrá producir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes. De los entornos no dice nada.

"Es una cuestión que afecta a derechos fundamentales" es la respuesta de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, critica que se hayan enterado por los medios de comunicación ,pero hecha balones fuera. "No podemos tener una ley en Madrid, y otra diferente en otra Comunidad Autónoma". Le pasa la pelota al ejecutivo donde Botella ha encontrado un valedor a su idea, "no existe un derecho absoluto, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás" dice Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Pero el resto de grupos no están de acuerdo con la propuesta de sacar las manifestaciones a las afueras de las ciudades. "No sé si Ana Botella está pensando en llevarlas a la Moraleja" dice Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida. La ironía se usa mucho en Izquierda Unida, para ellos el desmarque de la delegada del Gobierno no tiene nada que ver con una supuesta candidatura del Ayuntamiento de Madrid. "No debe haberlo porque las dos dicen que tienen una magnífica relación, entonces supongo que será así porque no mienten" dice Ángel Pérez, portavoz de IU Ayuntamiento de Madrid. Botella ha asegurado que han llegado a un acuerdo con Delegación del Gobierno, para estudiar la propuesta.