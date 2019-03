Rubén Sánchez: "Es un peligro que empresas privadas gestionen el agua"

EL AGUA ES UN NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS PRIVADAS

'Más Vale Tarde' ha habldo con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez que expone los peligros que supone la privatización de la gestión del agua: "Hay falta de transparencia, los Ayuntamientos no cuentan a las familias por qué son unas y no otras las tarifas que aprueban". Sánchez, ha añadido que los Consistorios deberían tener protocolizado un mecanismo por el que haya circunstancias en las que no se pague el agua.