Rosario Porto estaba con Asunta cuando ingirió los ansiolíticos

"A las horas que la menor sufre la ingesta forzada de fármacos, la imputada estaba con la menor. A la hora que presuntamente se produjo el fallecimiento, atendiendo al contenido gástrico, también todo apunta a que estaba con la imputada".

Por eso, el juez no duda en señalar a Porto en el auto: "De las diligencias de investigación ya practicadas en Autos se desprende la presunta participación del detenido en los hechos que se le imputan, esto es, homicidio y posible asesinato".

Además el juez considera la prisión necesaria para evitar el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas. "Todavía podrían existir indicios que por ahora se desconocen y que la imputada podría destruir".

Este auto en respuesta al recurso por indefensión que puso el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez, llega tarde. “Me notificó que me causaba indefensión, me ordena que se me notifique el auto para que tenga un plazo de 50 días para recurrir”. Asegura que no participará en más diligencias hasta que no se levante el secreto de sumario.

Pero aún quedan muchas incógnitas por responder. A pesar de que los exámenes efectuados por el Instituto Nacional de Toxicología habrían revelado que Asunta ingirió dosis elevadas de Lorazepam, un potente inductor al sueño y letal si se toma en grandes cantidades.

Si se llegara a demostrar que los imputados pudieron drogar a Asunta para luego acabar con su vida, el juez podría cambiar la imputación de homicidio a asesinato.

Según Olach Alberdi, de ABBA abogados, “si hubo alevosía, la imputación podría pasar de homicidio a asesinato”. Lo que supondría también un cambio en las penas, de 20 a 40 años. De momento, la defensa de los dos imputados ha recurrido al auto de prisión.