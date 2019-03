Rodrigo Blázquez: "Santiago Cervera parecía obsesionado con Caja Navarra"

Rodrigo Blázquez, periodista parlamentario de laSexta|Noticias, define a Santiago Cervera como un diputado "extremadamente educado", de derechas y "un loco de las nuevas tecnologías". Según Blázquez, las relaciones sociales no eran su fuerte. "Hay diputados de su propio grupo que reconocen no haber cruzado palabra con él. Otros diputados sostienen que era 'un tipo raro', aunque con la prensa siempre ha tenido buena relación".

Según Blázquez, el Partido Popular no está muy apenado por la salida del diputado. El periodista sostiene que, en caso de haber cometido un supuesto delito de chantaje, el móvil económico no parece el más acertado. "En la declaración de bienes de Santiago Cervera figura un fondo de pensiones de 351.000 euros y un certificado de depósitos de 53.203 euros". Además, sus compañeros en el Congreso no lo tachan de 'ladrón' y creen que "se la han jugado".

Rodrigo Blázquez ha explicado que Cervera parecía obsesionado con Caja Navarra. "Acusó a la dirección de Caja Navarra de haber malvendido la caja de ahorros. Él estaba esperando algo oscuro, por tanto es fácil pensar que Cervera pensó que en ese sobre le estaban dando un arma para acabar con el director de la Caja".