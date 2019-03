Rendueles: "La forma de ir a denunciar de los padres de Asunta me recuerda a José Bretón"

VE SOSPECHOSA SU TRANQUILIDAD

El subdirector de Interviú, Luis Rendueles, no ve concluyentes las declaraciones del vecino que declara no haber visto el cuerpo de Asunta Basterra cuando los padres fueron a denunciar, y cree que podría implicar a una tercera persona. Para él, la manera de ir a comisaría es muy importante, porque no es propio de la situación ni que se quede dormida con su hija desaparecida, ni que vayan andando tranquilamente a denunciar.