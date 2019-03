El Registro Civil de Sevilla, colapsado por la falta de papel timbrado

REGISTRADAS VARIAS QUEJAS CIUDADANAS

Desde hace cuatro días, en el Registro Civil de Sevilla, no tienen papel timbrado. Todo aquel que haya nacido, muerto o se haya casado, no consta legalmente. No es un huelga, simplemente se han acabado la existencias de este tipo de papel. Tras conocer el colapso, el papel finalmente ha llegado, pero los usuarios están indignados.