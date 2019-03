Prado: "Es bochornoso que Ana Botella siga sin dar explicaciones"

Teresa Alonso, la quinta víctima de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, ha muerto como consecuencia de las "lesiones cerebrales severas" que padecía tras la avalancha ocurrida en el ya conocido 'pasillo de la muerte'. La comisión de investigación del caso ha sido suspendida hasta el lunes con motivo de la muerte de la joven.

El escritor Benjamín Prado tiene la sensación de que lo más importante de este asunto, la muerte de las cinco chicas, se está colocando en último lugar. "El Ayuntamiento no hace otra cosa que echarle la culpa a todo el mundo. Me parece bochornoso que la alcaldesa de Madrid esté solamente preocupada de no comparecer en la comisión de investigación y siga sin dar explicaciones".

Según el periodista Juanjo Fernández, "el nivel de sonrojo sube más rapido que la reacción de los propios responsables". "La declaración de los responsables del Samur en la comisión ha sido contundente. ¿Cómo es posible que se enteren los últimos?". Para Manu Marlasca, "da la impresión que quieren hacer creer que éstas cinco chicas murieron por causa natural".