Pablo Ruz o el juez sustituto que acaparó las macrocausas en España

Los papeles de Bárcenas le han dado mucho trabajo a Pablo Ruz. Ya ha cerrado la instrucción, ha imputado a seis personas, y ha señalado al PP como responsable civil subsidiario. Además, colateralmente, este caso permitió a un juez de Granada encarcelar a dos de los hijos de Ruiz Mateos.

Ruz buscaba una cuenta de Bárcenas en Suiza, y dio con una, con seis millones de euros, de los Ruiz Mateos. Así que, indirectamente, consiguió que se les metiera en prisión. Hubo un momento en el que el caso Bárcenas ni siquiera fue suyo. Ruz logró quedarse con los papeles tras una disputa con el juez Bermúdez.

El exceso de trabajo no le ha hecho nunca rendirse. El cambio de la ley de la Justicia Universal le habría permitido librarse de tres casos: uno el de Guantánamo y dos en el Sáhara. Pero Ruz, peleó hasta lograr quedarse con todos, debido a su carácter metódico y trabajador.

Un despacho lleno de documentos es lo que Ruz se encontró cuando se enfrentó al caso del Fórum Filatélico. Cerró la instrucción, o lo que es lo mismo, investigó el contenido de los archivos, y procesó a 32 personas.

También la corrupción urbanística en Cataluña fue cosa de Ruz. Él imputó a 11 personas y abrió el juicio oral.

No todo ha sido corrupción. O al menos, no todo ha sido corrupción urbanística. Recién aterrizado en la Audiencia, reabrió las diligencias del caso Faisán, por el supuesto chivatazo a ETA de una redada. Finalmente, logró procesar al ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y al inspector de la Brigada de Información de Álava.