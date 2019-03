Los obispos piden perdón por su inacción ante los problemas sociales

PIDEN QUE SE ABORDE LA POBREZA Y QUE NO DEPENDA DE LOS BANCOS

La Conferencia Episcopal pide perdón por no haber respondido con prontitud los lamentos de los más necesitados. También hacen peticiones a la Administración pública, que se dote de presupuesto al estado de bienestar, que se aborde la pobreza y que no se deje todo en manos de la banca. José María Gil Tamayo, Portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ha presentado un documento que, según ha dicho, "no va contra nadie, no es un documento político, es la voz de la iglesia".