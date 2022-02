Cristina Pardo presenta en Más Vale Tarde una noticia que considera "que refleja bastante bien el carácter de una persona, en este caso el rey emérito". Esta noticia, publicada por El Confidencial, cuenta que el rey emérito hizo un viaje relámpago a Alemania en 2006, pagado con dinero público, para elegir los acabados de un coche que le iban a regalar.

La noticia de El Confidencial relata cómo fue el día que Juan Carlos I se subió a un Falcon y puso un pangolín en su Maybach de 495.000€. En este viaje exprés fue acompañado de Corinna para escoger el color y la decoración del interior del coche. Además, lo tuvo que devolver cuatro años después porque no pretendía pagar nada, ni siquiera su mantenimiento. La noticia incluye fotografías inéditas de la jornada del emérito en un viaje no oficial, porque Zarzuela no lo comunicó y no estaba en su agenda.