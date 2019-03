El mundo del cine, indignado con las excusas de Wert

La ausencia del ministro Wert a los Premios Goya no cambiará el guión de la gala. “Simplemente, si no puede venir, pues no viene. La gala va a ser exactamente igual”, asegura Ignacio González Macho, presidente de la Academia del Cine Español. Aunque su plantón no ha gustado mucho a los del gremio.

“No tengo más remedio que tomármelo como un feo al cine español y como un desplante a un sector estratégico de algo tan importante en un país como es la cultura, en este caso el cine que necesita el apoyo del Gobierno más que nunca”, denuncia el actor Antonio de la Torre.

Y el gremio se lo deja bien clarito. “El ministro de (anti) Cultura no va a los Goya. Bien, nos oirá igual y, además, el que decide en la Cultura no es él sino Montoro”, ha publicado en Twitter Carlos Bardem.

También vía Twitter el actor Carlos Santos asegura: “Wert anuncia que no irá a la gala de los Goya por problemas de agenda. No se preocupe ministro, seguro que más de uno le envía un ‘saludito’”.

Su desplante también ha estado en boca de la oposición. "No es ni elegante, ni responsable ni valiente, desde el punto de vista político y democrático. Es evidente que Wert quiere eludir un encuentro con el cine. Si creyera que lo hace bien habría encontrado un hueco en su agenda", asegura José Andrés Torres Mora, responsable socialista de Cultura en el Congreso.

La indignación también se ha visto en escritores y periodistas. “Huy, qué viejuno. El ministro Wert no asistirá a los Goya porque al día siguiente tiene que madrugar”, publica Maruja Torres.

“¿Los ‘problemas de agenda’ de Wert para no ir a los Goya serán miedo escénico?”, asegura en Twitter la periodista Teresa Viejo.

“Soy como el toro bravo que se crece con el castigo”. Eso dijo Wert en diciembre y hoy esas palabras se han vuelto en su contra. La noticia ha encendido las redes sociales donde le han recordado que quizá no sea tan bravo.

Sea como sea, los problemas de agenda harán que, por primera vez en 28 años, un Ministro de Cultura no asista a los premios más importantes del cine español.