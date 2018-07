Montesinos muestra su apoyo a Nativel Preciado tras su rifirrafe con Willy Toledo en ARV: "Le mando un abrazo muy fuerte"

Duro encontronazo entre Willy Toledo y Nativel Preciado: "Si hubiera vivido el franquismo sabría valorar esta democracia imperfecta"

La visita de Willy Toledo a Al Rojo Vivo ha arrancado en una acalorada discusión con Nativel Preciado en la mesa de debate. Toledo ha acusado a Preciado de trabajar en un diario falangista y la periodista no ha dudado en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".

"Siempre ha sido una mujer del régimen": el ataque de Willy Toledo que olvida la lucha de Manuela Carmena por la democracia y la libertad

De nada le ha servido a Manuela Carmena, al menos para Willy Toledo, haber sobrevivido a la matanza de Atocha, haber defendido a los obreros y detenidos durante la dictadura franquista o haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos. "Manuela Carmena es una mujer del régimen y lo ha sido toda la vida, ha sido jueza del Tribunal Supremo con lo que eso supone", apunta el actor sobre la alcaldesa de Madrid.

Willy Toledo: "A mí por ser comunista no me dejan trabajar en esta democracia tan democrática"

El actor Willy Toledo asegura que "en la época franquista, si eras comunista y lo decías, no hacías películas" y asegura que este veto sigue actualmente: "He estado siete años vetado en este país por mis ideas políticas, cuando a mí antes me ofrecían 12 películas al año".