Monedero: "¿Por qué cualquier persona no puede ser jefe de Estado?"

Juan C. Monedero, portavoz de la formación Podemos, responde a la periodista Carmen Enríquez, experta en la casa real, que defiende la labor de la corona y del rey Juan Carlos. Le pregunta por qué cualquier persona no puede llegar a la jefatura del Estado.

Sobre el proceso de la transición tras la muerte de Franco en España, Monedero interpreta que "se generaron consensos que ya no valen" y acerca de la situación actual, destaca que "hay seis millones de parados, uno de cada dos jóvenes está en paro, las Universidades han cerrado puertas a clases populares, se ha perdido la sanidad, se ha roto el contrato social y no hay igualdad".



Monedero también ilustra la crisis del sistema actual subrayando que "se ha hundido la idea del bipartidisimo y que el jefe de la Patronal se encuentra en la cárcel".



Además, el portavoz de Podemos, valora los datos que ofrece el CIS en su encuestra de abril, donde la mayoría de los españoles no cree en la monarquía más allá de Juan Carlos.