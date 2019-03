Marisa Gallero: "Bárcenas no piensa fugarse"

DICE QUE LE GUSTA MUCHO ESPAÑA

La periodista Marisa Gallero ha dicho que entiende que la gente pueda creer que Luis Bárcenas se vaya a ir de España, sin embargo, ha explicado que él le contó que no lo haría:"Yo no me voy a ir a ningún lado, no soy un fugitivo". Sobre la relación del extesorero del PP con el Gobierno, Gallero ha destacado que "hubo en su día puentes, pero se rompieron". Además, la periodista revela que "Bárcenas podría pedir su reincorporación al PP como asesor".