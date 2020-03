María Sainz, médica preventiva del Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha asegurado que en España "una de las cosas que estaba fallando desde hace mucho tiempo era la atención sociosanitaria", algo que se puede apreciar "cuando viene un asunto de esta categoría".

Así, la profesional de la salud ha insistido en la necesidad de aumentar "los medios de protección": "Lo que queremos es que nuestros profesionales trabajen con un mínimo de protección por su seguridad. No queremos que caigan los que nos van a atender. La primera intención es frenar que nuestros servidores públicos en sanidad fallezcan", ha reconocido.

Respecto a algunas informaciones procedentes de Italia que afirman que ya se está priorizando quién tiene más posibilidades de vivir para ofrecer atención médica en los hospitales, Sainz ha asegurado que "el triaje se da en situaciones muy excepcionales, en situaciones de emergencia, de explosión".

Una situación para la que los profesionales médicos están "preparados": "En todos los hospitales hay comités de ética existenciales, desde siempre. Ahora lo que pasa es que empezamos a temblar. Estamos preparados", ha explicado la doctora.

Así, ha explicado que cuando los sanitarios "dicen en los comités de ética existenciales que algún paciente no tiene vuelta atrás" lo que no desean es "el encarnizamiento terapéutico". Sin embargo, respecto a la posibilidad de tener que elegir entre poner un respirador a un paciente o a otro cuando ninguno de ellos está en una situación terminal, María Sainz ha insistido en que es necesario "que no se llegue a esa situación".