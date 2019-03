Llamazares: "La asesoría verbal es como el agua seca o el fuego húmedo, no existe"

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, ha analizado las últimas informaciones sobre los trabajos de asesoría de Pujalte y Trillo. Preguntado sobre su situación personal, el político ha dicho que tiene "la actividad de diputado" pero tiene que declarar "que forma parte de tertulias" y participa "en cursos de verano" pero no tiene ninguna retribución. Sostiene que "por ley" no puede tener ningún otro ingreso y argumenta que "lo que es ilegal no lo puede autorizar el Congreso".

Llamazares ha destacado que "fundamentalmente, están en los asientos de la derecha los diputados que tienen retribuciones adicionales y, en la mayor parte de los casos, es una actividad al margen de la ley". Asimismo, ha añadido que "la ley electoral sólo permite tener actividad en la Universidad o en cursos, el caso de la mayoría, tener actividades en cuestiones derivadas del Congreso, o en la administración de tu patrimonio en exclusiva".

Acerca de las labores de asesoría verbal, Llamazares interpreta que "es como el agua seca o el fuego húmedo, no existe, por lo que las retribuciones serán por otra cosa".